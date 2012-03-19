В Европе называют парламентские выборы последним тестом для Украины

Представители ОБСЕ, Советы Европы, аккредитованные в Украине европейские дипломаты называют запланированные на осень этого года парламентские выборы последним тестом для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО в субботу в Севастополе во время круглого стола на тему: «Парламентские выборы 2012. Перспективы и возможности оппозиционных партий и общественных организаций».

По его словам, если будущие парламентские выборы не будут честными и демократическими, Украину может ожидать «как введение каких-то санкций международного характера, так и просто забвение в мире».

Как сказал А.ЧЕРНЕНКО, КИУ общается с представителями ОБСЕ, Советы Европы, посольств иностранных государств в Украине, и они «очень просто, очень спокойно говорят: ну, вы понимаете, после всего того, что происходит, выборы – это последний тест для Украины. Одни говорят: вплоть до введения санкций, другие говорят так: нет, никаких санкций не будет, мы просто забудем об Украине, что такая существует. Живите себе, как хотите».

Поэтому, по убеждению председателя КИУ, «эти выборы, их честность, демократичность – вопрос не только выигрыша или проигрыша того или иного кандидата от той или иной политической силы, здесь вопрос будущей перспективы Украины, вопрос, собственно, куда Украина дальше пойдет».