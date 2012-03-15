Литвин говорит, что за Омбудсмана будут голосовать ближе к 14.00

Голосование бюллетенями за кандидатуры на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоится ориентировочно в 13.45.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как известно, голосование за кандидатуру на должность омбудсмена происходит в тайном режиме бюллетенями.

Как сообщал УНИАН, на должность Уполномоченного претендуют два кандидата – Евгений ЗАХАРОВ и Валерия ЛУТКОВСКАЯ.

Председатель Счетной комиссии ВРУ Николай ШЕРШУН (фракция Народной партии) пригласил членов этой комиссии на заседание, которое состоится сейчас.