Литвин говорит, что за Омбудсмана будут голосовать ближе к 14.00
11:37, 15 марта 2012Политика
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Голосование происходит в тайном режиме бюллетенями
Владимир Литвин
Голосование бюллетенями за кандидатуры на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоится ориентировочно в 13.45.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Как известно, голосование за кандидатуру на должность омбудсмена происходит в тайном режиме бюллетенями.
Как сообщал УНИАН, на должность Уполномоченного претендуют два кандидата – Евгений ЗАХАРОВ и Валерия ЛУТКОВСКАЯ.
Председатель Счетной комиссии ВРУ Николай ШЕРШУН (фракция Народной партии) пригласил членов этой комиссии на заседание, которое состоится сейчас.
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