Литвин говорит, что за Омбудсмана будут голосовать ближе к 14.00

11:37, 15 марта 2012
Политика
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Голосование  происходит в тайном режиме бюллетенями

Владимир Литвин во время пленарного заседания ВР. Киев, 15 февраля

Голосование бюллетенями за кандидатуры на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоится ориентировочно в 13.45.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как известно, голосование за кандидатуру на должность омбудсмена происходит в тайном режиме бюллетенями.

Как сообщал УНИАН, на должность Уполномоченного претендуют два кандидата – Евгений ЗАХАРОВ и Валерия ЛУТКОВСКАЯ.

Председатель Счетной комиссии ВРУ Николай ШЕРШУН (фракция Народной партии) пригласил членов этой комиссии на заседание, которое состоится сейчас.

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