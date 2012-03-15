"Просто Юля" привлекла внимание парламентского комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации перенес на 11 апреля рассмотрение вопроса о трансляции в праздничные дни областными государственными телеканалами, а также Государственной телерадиокомпанией “Всемирная служба “Украинское телевидение и радиовещание” пропагандистского фильма “Просто Юля”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, такое решение было принято на заседании комитета.

Решение было принято в связи с очередным отсутствием президента государственной телерадиокомпании «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание» Василия ЮРЫЧКО.

Также 11 апреля комитет повторно рассмотрит вопрос о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов съемочной группы программы расследований «Восклицательный Знак» канала ТВi на территории государственной резиденции «Залесье».

Комитет принял решение обратиться в Государственное управление делами с письмом относительно нарушения им Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Также было принято решение направить официальное обращение от Комитета в Службу безопасности Украины и Министерство юстиции Украины с просьбой предоставить разъяснение относительно права журналистов осуществлять скрытую видеосъемку. Комитет планирует пригласить 11 апреля на свое заседание представителей соответствующих органов и рассмотреть повторно этот вопрос.