Главы сразу трех облсоветов назвали инициативы Януковича популистскими

Председатели Тернопольского, Ивано-Франковского и Львовского областных советов, представители ВО «Свобода» Алексей КАЙДА, Александр СЫЧ и Олег ПАНЬКЕВИЧ называют популистскими социальные инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН совместном заявлении, обнародованном Тернопольской областной организацией ВО «Свобода».

«На заседании правительства в среду Виктор ЯНУКОВИЧ озвучил очередные инициативы по «улучшению жизни» украинцев. На протяжении последних двух лет подобные «улучшения» уже успели разрушить малый и средний бизнес, оставили незащищенными наиболее социально уязвимые слои населения. Понимая, что на парламентских выборах осенью украинцы достойно оценят все эти «инициативы», оккупационный режим прибег к тактике, испытанной еще в 2004 году: те, кто тотально ограбил государство и народ, теперь обещают бросить украинцам кость», – говорится в заявлении.

Председатели трех облсоветов выражают убеждение, что предложенные властью инициативы не подкреплены никакой конкретикой, а «там, где и были озвучены хоть какие-то цифры, очевидным является их несоответствие сегодняшним украинским реалиям».

«Циничный популизм наподобие «психически больным – семейный уют» и такие «инициативы», как мизерное, но внезапное поднятие пенсий, выплаты вкладчикам Сбербанка, государственная программа ипотеки... Откуда же взять деньги, если действующий режим в действительности не предлагает никаких реальных механизмов реформирования экономики, а лишь планирует единоразово бросить украинцам «предвыборную кость»? Как настоящий вор, эта власть хочет даже эти подачки протолкнуть ценой ухудшения в долгосрочном плане жизни простого украинца. Ведь за эти мизерные предвыборные выплаты народ, вполне вероятно, получит либо рост инфляции (через банальную «печать» гривни), либо углубление долговой ямы, в которую загоняют наших детей. Хотя уже готовится механизм, согласно которому все неудачи после этих больших прожектов (в том числе и банальное недофинансирование запланированных выплат) спихнут на местную власть», – утверждают председатели облсоветов.

Авторы заявления отмечают, что инициативы власти относительно введения налога на роскошь, который мог бы обеспечить немалые поступления в бюджет, так и остались пустыми разговорами.

«Почувствовав настроения украинцев и их отношение к олигархам, режим попробовал задобрить народ упоминанием о «введением налога на богатство». Но никакой конкретики не видно. Вполне вероятно, что все закончится мизерными налогами с тех, кто содержит этот режим. Для уменьшения поляризации общества нужно не раз в год вспоминать о налоге на богатство, а в корне изменять налоговую систему государства, чтобы привести ее в соответствие с требованиями социальной справедливости. Следует уменьшить фискальное давление государства на все слои работников, в том числе – на мелкое и среднее предпринимательство, ввести прогрессивную шкалу налогообложения по принципу: «малый бизнес – малые налоги, большой бизнес – большие налоги». Ввести единый социальный налог с доходов граждан с прогрессивной шкалой налогообложения и базовой ставкой в размере 20%. Не облагать налогом доходы граждан в размере минимальной заработной платы. И, бесспорно, установить значительные прогрессивные налоги на роскошь», – сказано в заявлении.

Председатели трех облсоветов также требуют ввести единый государственный электронный реестр граждан, для которых законодательством предусмотрено льготы, компенсации и другие социальные гарантии, с открытым доступом к основным данным каждого льготника, и усилить уголовную ответственность за незаконное получение статуса льготника.