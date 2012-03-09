Президент Европарламента: кто-то должен ответить за приговоры Тимошенко и Луценко

Президент Европейского парламента Мартин ШУЛЬЦ заявляет, что приговоры бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО вызывают пакет вопросов к украинской власти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом М.ШУЛЬЦ сказал во время встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) во главе с секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКО.

“Невозможно для нас делать суждения относительно независимости судебной системы в Украине. Является ли ваша судебная система зависимой, или нет – это не наша роль выносить такие суждения, однако абсолютно точно, что приговоры бывшему премьер-министру, бывшему министру внутренних дел в очень жестких условиях поднимают перечень вопросов в международных отношениях, и на эти вопросы правительство и Президент Украины должны ответить”, - сказал М.ШУЛЬЦ.

Он отметил, что сегодня многочисленные представители ЕС, в том числе и он лично, пытаются способствовать решению ситуации с уголовными делами против бывших правительственных чиновников.

“Я не могу быть более открытым, но есть интенсивные контакты. Не только мои, но и других людей, которые обсуждают вопрос с высшими представителями украинского правительства”, - сказал Президент Европарламента.

При этом он также подчеркнул то, что нынешний, очень сложный период отношений между Украиной и ЕС, связан, прежде всего, с наличием уголовных дел против представителей оппозиции.

Как сообщал УНИАН, бывший премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО была осуждена к 7 годам, а бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО – к 4 годам лишения свободы. При этом, независимые наблюдатели отмечали политический характер обоих приговоров, а также ряда других процессов против бывших правительственных чиновников, которые еще продолжаются в Украине.