Азаров возмутился, почему кроме него и Президента, никто не работает

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает неудовлетворительной работу местных органов власти с людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе расширенного заседания Кабинета министров Украины.

«Мы уделим особое внимание, на мой взгляд, наиболее слабому звену в системе реализации всех мер (по социальным реформам – УНИАН) – это системе местной власти. К сожалению, мы имеем парадокс: местные власти, которые стоят ближе всего к людям, часто, оказывается, наиболее далеко находятся от нужд наших людей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в Кабмин приходит очень много жалоб от людей, в связи с чем создается впечатление, что в Украине, кроме Президента и правительства, других органов власти нет.

«Почему люди сразу обращаются к Президенту и премьер-министру с тем, чтобы привезли дрова или наладили лифт, вывезли мусор или включили отопление? Почему в различных местных конторах, например, приемный день всего один в неделю, и то на полдня? Специально создаются очереди, специально усложняется жизнь тех людей, которые вынуждены обращаться в конторы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он считает, что правительство должно обратить особое внимание на эти проблемы.

Глава правительства попросил представителей местных органов власти максимально упрощать работу, в частности с бизнесом.