Венецианская комиссия следит за тем, как в Украине переписывают Конституцию

Венецианская комиссия внимательно следит за процессом осуществления конституционной реформы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ во время встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины во главе с секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКО.

“Есть несколько вопросов, за которыми мы внимательно следим. Прежде всего, вопрос конституционной реформы”, - сказал Т.МАРКЕРТ.

Он напомнил, что Венецианская комиссия не была довольна тем, как в 2010 году была изменена Конституция Украины – решением Конституционного Суда, который отменил поправки к Конституции, внесенные в 2004 году.

“И сейчас вы имеете правила Конституции совсем другие, чем были, когда был избран Президент Виктор ЯНУКОВИЧ. Поэтому мы считаем необходимым снова обратиться к Конституции Украины”, - сказал секретарь Венецианской комиссии.

Он отметил как позитивный шаг подписание Президентом Украины указа о созыве Конституционной ассамблеи, которая должна состоять из независимых экспертов, наработать проект конституционной реформы и передать его на рассмотрение Верховной Раде Украины.

При этом Т.МАРКЕРТ выразил поддержку определенным приоритетам в осуществлении конституционной реформы – судопроизводство и местное самоуправление.

“Мы полностью согласны с этими приоритетами, поскольку вы знаете: судебная система – не в лучшем состоянии. Остается вопрос о независимости судебной системы и есть также вопрос коррупции в судебной системе. Безусловно, это не так просто - преодолеть коррупцию лишь путем изменение законов”, - сказал Т.МАРКЕРТ.