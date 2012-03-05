Глава ЦИК России обвинил международных наблюдателей в шпионаже

Некоторые международные наблюдатели все чаще проявляют интерес не столько к выборам в России, сколько к ее военным и закрытым объектам. Об этом заявил глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

«Фактически институт международного наблюдения для некоторых организаций превратился в сбор политической информации, а иногда и военно-политической», - заявил Чуров.

По его словам, в последнее время увеличилось количество попыток наблюдателей проникнуть на территорию воинских частей, закрытых учреждений и в пограничные зоны.

«Все чаще наблюдатели испытывают непреодолимое желание проникнуть в пограничные части, закрытые ядерные центры, ракетные центры и так далее. Число таких желающих растет », - сказал он.

Конкретных примеров таких случаев Чуров однако не привел.

Напомним, за тем, как проходило голосование на президентских выборах в РФ, следили как российские, так и зарубежные наблюдатели, в том числе представители СНГ, ШОС, ПАСЕ и ОБСЕ.

Сегодня глава ЦИК РФ Владимир Чуров объявил, что президентом России избран Владимир Путин. Второго тура выборов не будет.

"Тиждень"