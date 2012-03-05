Послы государств-членов ЕС заявляют о солидарности с Тейшейрой

Послы стран-членов Европейского Союза, аккредитованные в Украине, выражают полную солидарность с главой Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ и приветствуют заявление спикера Высокого представителя вице-президента Кэтрин ЭШТОН, в котором утверждается, что он и в дальнейшем имеет полное доверие Европейского Союза, ее поддержку и поддержку Европейской службы внешнего действия.

Об этом идет речь в заявлении послов стран-членов ЕС в Украине, распространенном Представительством Европейского Союза в Украине по просьбе послов.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в МИД Украины заявили, что с растущим удивлением наблюдают за публичными высказываниями посла ЕС в Украине, которые с каждым месяцем все меньше соответствуют тому, что по устоявшимся в международном общении традициям могут себе позволить дипломаты. «Вопрос даже не столько в тональности высказывания посла ТЕЙШЕЙРЫ, сколько в том, что тот, кто был направлен в Украину как дипломат, и именно в таком качестве воспринимается и в Брюсселе, и в Киеве, самовольно стремится превратиться фактически в участника украинских внутриполитических процессов и публичного дискурса. Мы бы спокойно и даже с радостью наблюдали за «украинизацией» господина ТЕЙШЕЙРЫ, если бы его политологические оценки и суждения воспринимались украинскими гражданами и СМИ как его личное мнение, а не официальная позиция 27 стран-членов Европейского Союза", - сказано в переданном агентству УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно публичной деятельности посла ЕС в Украине.

29 февраля на официальном сайте Представительства Европейского Союза в Украине появилась реакция Маи КОЧИЯНЧИЧ, пресс-секретаря Высокого представителя ЕС К.ЭШТОН, на заявление МИД Украины относительно главы Представительства ЕС в Украине Ж.М. ТЕЙШЕЙРЫ.

"С превеликим разочарованием мы приняли во внимание комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины относительно главы Представительства Европейского Союза в Украине Ж.М.ТЕЙШЕЙРЫ. Эти замечания являются неоправданным и необоснованным нападением на человеческую порядочность и профессионализм посла Пинту ТЕЙШЕЙРЫ. Мы категорически отклоняем их», - говорится в заявлении М.КОЧИЯНЧИЧ.

В то же время пресс-секретарь К.ЭШТОН отмечает: "Посол Пинту ТЕЙШЕЙРА и в дальнейшем имеет полное доверие Европейского Союза и поддержку Высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности - вице-президента Европейской комиссии Кэтрин ЭШТОН и Европейской службы внешнего действия".