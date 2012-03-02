Янукович нашел заместителей Балоге и Богатыревой

Президент назначил Виталия БУТА первым заместителем глави МЧС и Романа БОГАЧЕВА заместителем министра здравоохранения Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия БУТА первым заместителем министра чрезвычайных ситуаций Украины. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом В.ЯНУКОВИЧ освободил В.БУТА от должности заместителя министра чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Романа БОГАЧЕВА заместителем министра здравоохранения Украины - руководителем аппарата. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим своим указом В.ЯНУКОВИЧ освободил от этой должности Галину КАЛИШЕНКО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter