Наливайченко утверждает, что власть готовит силовой вариант выборов

После победы оппозиции на парламентских выборах приговоры, вынесенные экс-министру МВД Юрию ЛУЦЕНКО и другим оппозиционным политикам, будут отменены.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя сегодняшний приговор суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО. (УНИАН: Ю.ЛУЦЕНКО приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.)

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что «как только нынешний режим будет отстранен от власти», не только будут отменены незаконные приговоры, но чиновники и судьи, причастные к политическим репрессиям, понесут наказание.

«У режима есть обманчивая иллюзия, что осуждение лидеров оппозиции и их исключение из избирательного процесса позволит победить на будущих парламентских выборах. Ответ всех честных людей на такие действия должен быть твердым – ни одного голоса кандидатам от власти», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заявил, что власть готовит силовой сценарий выборов. «Сегодня, благодаря перестановкам в силовых ведомствах, уже создан единый силовой штаб власти, который включает правоохранительные органы, судебную систему и пенитенциарные учреждения. Этот штаб уже отрабатывает слаженность своих действий на двух ключевых оппозиционерах - Юрии ЛУЦЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО. В случае успеха практика будет распространена на места – разделенная оппозиция может стать легкой жертвой союза бандитов и силовиков», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом политик убежден - оппозиционные силы должны сделать все необходимое для победы на парламентских выборах в 2012 году, в том числе создать единый штаб по защите честных выборов и противодействию репрессиям и сформировать единый избирательный список от объединенной оппозиции, как на мажоритарных округах, так и по пропорциональной части. «Только реальное, а не декларативное объединение оппозиционных сил, является сегодня залогом победы на выборах, прекращения политических репрессий и восстановления демократии в стране», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.