Еврокомиссар не видит причин для отстранения Тимошенко от выборов

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ не видит причин для отстранения от выборов экс-премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Об этом он сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№29 от 23 февраля).

«Если бы на суде было доказано, что госпожа ТИМОШЕНКО совершила преступление, которое делает невозможным ее участие в выборах, тогда другое дело. Но я таких доказательств до сих пор не увидел. И с учетом фактов, которые представлены на данный момент, я не вижу причин для отстранения ТИМОШЕНКО от выборов» - подчеркнул Т. ХАММАРБЕРГ.

В то же время, еврокомиссар видит два выхода из сложившейся ситуации: либо власть в ходе честного непредвзятого судебного процесса подтвердит, что Ю.ТИМОШЕНКО действительно совершила преступление, либо она выходит на свободу и принимает участие в выборах.