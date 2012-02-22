Предприниматели из западных областей соберутся на акцию протеста

"23 февраля во Львове состоится акция протеста предпринимателей из западных областей Украины с требованием „прекратить социальное уничтожение украинского народа”.

Акция будет проходить в форме пикетирования возле Львовской облгосадминистрации, сообщил УНИАН соорганизатор акции, сопредседатель ВОО „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА.

По его словам, соорганизаторами акции, которая начнется в 16.00, также выступили представители чернобыльских организаций Львовщины, афганцы, дети войны, всеукраинский комитет „Наступ!”.

„Во Львов приедут предприниматели из Хмельницкого, Ивано-Франковска, Тернопольщины. К ним присоединятся предприниматели со всей Львовщины и представители ряда общественных организаций, которые объединяют чернобыльцев, афганцев, детей войны. Целью нашей акции является мобилизация людей для последующей борьбы в отстаивании своих прав перед властью, поскольку все свои обещания, данные в 2011 году, украинская власть до сих пор не выполнила – ни перед чернобыльцами и афганцами, ни перед предпринимателями. Вместе с тем, социальное положение граждан ухудшается с каждым днем”, - заявил Р.СЕКЕЛА.

По его словам, среди основных требований предпринимателей будет отмена единого социального взноса, а чернобыльцы спросят власть: почему до сих пор не осуществлены обещанные надлежащие им выплаты согласно решениям судов.