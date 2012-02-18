Доний рассказал, как не соблазнился на $10 миллионов наличными

Народный депутат от НУ-НС Олесь Доний заявляет, что ему предлагали 10 миллионов долларов наличными за то, чтобы он не голосовал за премьерство Юлии Тимошенко.

"Я четыре года говорил, что была попытка подкупа меня за заоблачные деньги. Мне предлагали тогда 10 миллионов долларов наличными. Это огромная сумма. Мне предлагали только за одно не голосование за премьерство Юлии Тимошенко", - рассказал депутат в интервью Радио Свобода, сообщает Украинская правда.

"Я сразу сказал "нет". Но были люди, которые сказали "да", а напомню, что два депутата перешли: Бут и Рыбаков. Насколько мне известно, речь шла вообще о больших суммах", - отметил Доний.

По его словам, после победы Виктора Януковича на президентских выборах, когда шла речь о переходе из оппозиции во власть, "предлагались уже меньшие деньги - миллион долларов и 20 тысяч ежемесячного содержания".

"Мы знаем, что более 50 депутатов перешли в большинство. Никто свечку не держал. Кто брал средства, кто не принимал - это вопрос персонального выбора этих людей", - сказал Доний.

Как известно, 8 февраля депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Роман Забзалюк заявил, что получил 450 тысяч долларов за переход во фракцию "Реформы ради будущего".