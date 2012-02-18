Наливайченко: Табачник хочет отменить в школах предмет «История Украины»

Общественно-политический деятель, экс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО возмущен инициативой министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА сократить в школах количество уроков украинского языка и литературы, а предмет "История Украины" отменить вообще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время общения с журналистами в Червонограде Львовской области.

"Подобные намерения министра образования ТАБАЧНИКА свидетельствуют о попытке превратить Минобразования в филиал предвыборного штаба ПУТИНА, ГОВОРУХИНА. Инициатива ТАБАЧНИКА - это инструмент путинской пропаганды, чтобы перед выборами в России показать ПУТИНА как творца русского мира и в очередной раз попытаться исказить украинскую историю. Украинские чиновники не должны ползать перед чужбинными пропагандистскими штабами. Это не имеет ничего общего с реформами национального образования в Украине", - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Политик заметил, что в случае появления такого приказа он вместе с оппозицией будет требовать его отмены. "Мы мобилизуем общественные организации учителей и родителей, и будем требовать его отмены", - сказал политик.

Он считает, что пришло время "антитабачной кампании". По его мнению, к ней должна приобщиться вся патриотическая общественность, а не только студенты. "Украинофоб и кремлевский агент ТАБАЧНИК не должен руководить украинским образованием", - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщалось, сегодня "Зеркало недели. Украина" проинформировало, что согласно проекту новых учебных планов для 5-9 классов, разработанному в Минобразования, сокращается количество уроков украинского языка и литературы, а предмет "История Украины" вообще исчезает.

С новыми типовыми учебными планами для средней школы имел возможность ознакомиться очень узкий круг лояльных к нему педагогов, да и то под грифом "Проект", отмечает издание.

В то же время информированные источники сообщают, что соответствующий приказ уже подписан министром образования Дмитрием ТАБАЧНИКОМ и официально зарегистрирован под №93 от 01.02.2012 года.

В новом учебном плане сокращено количество уроков украинского языка. Теперь их будет лишь по два в неделю (для сравнения: в России на изучение государственного языка в шестом классе средней школы отводится шесть уроков еженедельно).

Количество часов на изучение украинской литературы в 7, 8 и 9 классах также уменьшается.

"Но еще хуже ситуация складывается с историей Украины. По замыслу руководства Минобразования, этот предмет как таковой вообще исчезнет из расписания школьных уроков (хотя традиционно преподавался даже в Советском Союзе). Вместо этого появится новый, интегрированный курс - история, в котором будут объединены всемирная история и история Украины", - пишет издание.