Черновецкий говорит, что «космосом» и «психопатом» его сделали СМИ

Мэр Киева Леонид Черновецкий винит в своем негативном имидже журналистов. В интервью "КП в Украине" мэр Киева поведал, почему так редко появляется на публике.

« Дело в том, что в свое время я достаточно много выступал в СМИ, в частности на телевидении, и в газетах, и по радио. Рассказывал о том, что я делаю, какие у меня планы на ближайшее будущее, рассказывал о философии управления городом, о законопроектах, которые я подал в Верховный Совет, о текущей ситуации в Киеве. Полемизировал с известными в Украине, самыми рейтинговыми политиками.

Но в результате я получил следующее: мои оппоненты-политики и поддерживающие их бизнесмены, которые без политической крыши "жить в Украине не могут" и которым принадлежат многие СМИ, а также недобросовестные журналисты "пообрывали" из контекста моих выступлений отдельные фразы и на протяжении последних лет стали показывать меня в СМИ как человека с нарушенной психикой, "Космонавта", давали мне другие обидные прозвища, человека, который не имеет моральных принципов, человека, который покупал избирателей за гречку. Всей этой дряни и не перечислишь! В общем, стали рассказывать обо мне всякую чушь – публиковать искаженные на компьютере фотографии, в общем, делать все то ужасное, что последнее время происходит в СМИ, когда речь заходит обо мне», - говорит Черновецкий.

Мэр Киева говорит, что сделал для себя определенные выводы, и теперь "не раскрывает душу недобросовестным журналистам".

По словам Черновецкого, теперь необходимо время, для того "чтобы все улеглось".