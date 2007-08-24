Парад вышиванок в День независимости (фоторепортаж)

Вышитая сорочка наряду с посещением «сливками» отечественного политика храма становится неизменным атрибутом праздника…

Президент, как всегда, появился в «белом на белом» - и вышиванка, и приличествующая первому лицу государства, и белая сорочка одновременно. Детей главы государства одели более традиционно…

Иван Плющ вышагивал в «сорочке по-президентски». В национальной одежде были и девушки – ассистентки Виктора Ющенко на вручении паспортов юношам и девушкам, которые родились 24 августа 1991 года. Пенсионеры и народные умельцы щеголяли кто во что горазд. Участники музыкально-литературного андеграундного фестиваля "День Независимости с Махно" в г. Гуляйполе (Запорожская обл.) нашли абсолютно неожиданное решение проблемы нехватки традиционных украинских сорочек.

А на Крещатике устроили целый «парад вышиванок». Тем же, кому полагалась совершенно иная форма одежды только и оставалось, что показать язык судьбе-злодейке…

Фото Александра Синицы и Виктора Побединского / УНИАН