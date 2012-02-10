Близнюк: Генеральная прокуратура разбирается с «Нафтогазом»

Генеральная прокуратура Украины проверяет НАК «Нафтогаз Украины» относительно расчетов за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК сообщил в ходе селекторного совещания с регионами.

«Генеральная прокуратура разбирается с «Нафтогазом», почему не идут расчеты», - сказал министр.

Он также обратился к руководству регионов с требованием повысить уровень расчетов за потребленный газ, поскольку "возможны судебные иски".

Как сообщал УНИАН, по данным НАК «Нафтогаз Украины», предприятия теплокоммунэнерго задолжали за потребленный в 2012 году газ 1,857 млрд. грн.

На 6 февраля текущего года предприятия ТКЭ с начала года потребили природного газа на сумму 2,5 млрд. грн., уплатили – 597,4 млн. грн., в том числе льготами и субсидиями – 30,8 млн. грн.

Средний по Украине уровень расчета за газ составляет 24,3%.

Также, по данным НАК «Нафтогаз Украины» задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в 2011 году газ составляет 6,054 млрд. грн., а средний уровень расчетов за газ в 2011 году – 64,1%.