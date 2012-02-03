Суд закрыл уголовные дела против лидеров чернобыльцев

Киевский районный суд Харькова удовлетворил жалобы адвоката чернобыльцев Петра ПРОКОПЕНКО и Владимира БИЛОЕНКА и закрыл возбужденные против них уголовные дела по подозрению в подделке документов, удостоверяющих статус ликвидаторов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из истцов, член правления общественной организации «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» П.ПРОКОПЕНКО, комментируя принятое сегодня решение суда.

«Суд признал, что дела были возбуждены незаконно, не было события преступления, не было подделки документов», - сказал П.ПРОКОПЕНКО.

«В действительности, дела были сфальсифицированы, они носили политический характер и были возбуждены с целью дискредитации лидеров чернобыльских протестов», - заявил ликвидатор.

В ходе судебных слушаний, добавил П.ПРОКОПЕНКО, «было лишь подтверждено наше участие в ликвидации последствий аварии и наличие достоверных документов об этом».

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года в Харькове состоялся ряд акций протеста чернобыльцев с требованиями к власти выполнить решения судов о назначении им пенсий согласно действующему законодательству.

В декабре 2011 года следователи облуправления харьковской милиции допросили нескольких чернобыльцев в рамках уголовных дел, возбужденных по факту предоставления неправдивых сведений в управление Пенсионного фонда Украины для начисления им пенсий. Уголовные дела возбуждены по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

16 декабря 2011 г. П.ПРОКОПЕНКО, в то время делегат отчетно-выборной конференции всеукраинской организации «Союз Чернобыль Украины», был задержан в Киеве и доставлен в Харьков, где против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке документов, удостоверяющих статус ликвидатора. 17 декабря П.ПРОКОПЕНКО и еще один обвиняемый чернобылец Владимир ПРОСКУРИН были госпитализированы с диагнозом «гипертонический криз» из следственного управления Главного управления МВД в Харьковской области, куда они прибыли для дачи показаний по делу.