Власенко не исключает, что Тимошенко могут обвинить в убийстве Кеннеди

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Серий ВЛАСЕНКО не исключает «придумывания» против его подзащитной новых уголовных дел.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя ход следствия в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

«Что творится в больной голове прокуроров, я не знаю. По такой логике, они могут взять чистый лист, написать, что ТИМОШЕНКО виновна в убийстве Кеннеди, и подать это в суд. Это бессмыслица, это нонсенс, который уже продолжается больше года. Я не исключаю придумывания новых дел, этого не исключаю. Я не знаю, что творится в их болезненном воображении», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 января следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области завершил расследование уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО во внедрении корпорацией «Единые энергетические системы Украины» финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний.

В частности, речь идет о деле по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебного подлога и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога.

По указанному уголовному делу органами прокуратуры заявлен гражданский иск с целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба. В СБУ отметили, что по эпизодам совершения других преступлений, а именно: организации уклонения от уплаты более 10 млн. грн. налогов и покушения на растрату чужого имущества – средств государственного бюджета в сумме 405, 5 млн. дол., расследование продолжается.