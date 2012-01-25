США: принятие УПК даст толчок новым реформам в Украине
"Шероховатости" будут исправлены"
Принятие нового Уголовного процессуального кодекса в редакции проекта, предложенного Президентом Украины, даст огромный потенциал для проведения значительных реформ в украинской правовой системе.
Такое мнение корреспонденту «ЗиБ» высказал советник по правовым вопросам Департамента юстиции США и Посольства США в Украине Джон Энгстрем в ходе круглого стола, посвященного обсуждению проекта УПК.
«Мы очень тесно сотрудничали с рабочей группой по реформированию УПК, и это был очень позитивный опыт», - сказал он.
Характеризуя проект, господин Энгстрем отметил: «это огромный шаг вперед, и я здесь вижу, что ситуация в Украине может измениться. Ключевой момент - это, конечно же, имплементация УПК. Это будет очень трудный процесс, потому что он потребует значительных усилий и в определенной степени изменения мышления для основных участников украинской правовой системы».
«Думаю, это - нечто новое для них, и изменение правил игры потребует изменения подходов для многих «игроков», включая прокуроров, судей и адвокатов», - добавил он.
Как известно проект УПК был оценен экспертами Совета Европы в целом положительно. Однако, не обошлось и без замечаний, по поводу которых эксперт высказался так: «Я надеюсь, что
упомянутые «шероховатости» будут приняты во внимание парламентом и исправлены прежде, чем новый УПК будет принят окончательно».