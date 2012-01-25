Евгения Тимошенко: режим Януковича пытается уничтожить мою мать

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛАНД жестко критикует действия действующей власти Украины по преследованию своих политических оппонентов.

Об этом он заявил во время встречи в Страсбурге с дочерью Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией и заместителем председателя партии "Батькивщина" Григорием НЕМЫРЕЙ, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"События в Украине развиваются в вопиюще неправильном направлении, что представляет угрозу для развития вашего государства и европейской интеграции Украины. Я буду абсолютно откровенен по этому поводу во время встречи с министром иностранных дел ГРИЩЕНКО. Ситуация абсолютно неприемлема", - сказал Генсек Совета Европы.

В свою очередь Е.ТИМОШЕНКО сообщила Т.ЯГЛАНДУ о состоянии здоровья матери и условиях ее содержания за решеткой. "Режим ЯНУКОВИЧА пытается физически и морально уничтожить мою мать как своего главного политического оппонента. В отношении нее открываются безосновательные уголовные дела, к ней не пускают независимых врачей, за ней ведется круглосуточное видеонаблюдение в камере, что противоречит всем нормам закона. Но она не сдалась", - отметила дочь Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, накануне, 23 января Е.ТИМОШЕНКО выступила на заседании фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Парламентской Ассамблее Совета Европы.