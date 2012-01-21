Эксперт: ради выборов власть готова манипулировать ценами

Создание Государственной инспекции по контролю над ценами повысит оперативность в ручном вмешательстве в рынок продовольствия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в беседе с журналистами высказал председатель совета предпринимателей при Кабмине Леонид КОЗАЧЕНКО, комментируя создание Госинспекции.

«Это усилит оперативность в ручном вмешательстве в рынок продовольствия», - считает эксперт. По его мнению, таким образом власть накануне выборов страхует себя, то есть, «создает такие инструменты, которые могут оперативно повлиять и не допустить подорожания (продуктов питания — УНИАН) за месяц до выборов».

По словам Л.КОЗАЧЕНКО, последствия такого вмешательства всегда негативные, поскольку приводят к большим потерям сельскохозяйственных предприятий, «и мы в который раз становимся свидетелями того, что аграрная отрасль является социальным донором и не имеет адекватной компенсации за это».

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную инспекцию по контролю над ценами.

В.ЯНУКОВИЧ возложил на Госинспекцию функции по реализации государственной политики по контролю над ценами. Также Президент назначил председателем Государственной инспекции Украины по контролю над ценами Александра КИСЕЛЕВА, а первым заместителем председателя Госинспекции по контролю над ценами назначен Николай ПОЕДИНОК.