Бойко: Россия в суд не пойдет

Вопрос подписания новых газовых соглашений между Украиной и Россией будет решен вне суда. Такое мнение озвучил министр топлива и энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

"Россия может действовать так, как ей заблагорассудится. Но, с учетом подготовительной работы, которую мы провели, мы уверены в своей правоте", - сказал он, отвечая на вопрос, не провоцирует ли Украина Россию на разбирательства в Стокгольмском арбитраже.

"Вы знаете, у нас много различных есть вопросов, в том числе и спорных, с российскими партнерами. К сожалению, не всегда мы находим компромисс. Но, я считаю, что сейчас мы уже существенно приблизились к этому. Но вопросы, которые имеют для нас принципиальное значение, мы будем отстаивать, в том числе и объемы закупаемого газа", - заявил министр.

"И когда мы давали заявку нашим российским партнерам на закупку не сорока, а 27-ми миллиардов кубов газа в этом году, сэкономив существенно, мы уже делали это сознательно, проведя значительную подготовительную работу", - рассказал глава Минтопэнерго.

"Мы посылали заявку за закупку годового объема 33, из которого минимальный объем считается по принципу "качай-плати", 27, что, в общем-то, позволяет нам декларировать, что мы купим только 27", - уточнил он.

"Мы сказали российский партнерам, что мы не можем покупать, и мы вынуждены перейти на альтернативные виды сырья. Если газ подешевеет, мы его закупим больше, если нет, мы будем каждый год снижать потребление", - заявил Бойко.

"Я убежден, что они (Россия) тоже не обратятся. По одной простой причине: рассмотрение двухлетнее никому не нужно", - цитирует Украинская правда.