Луценко призвал оппозиционеров избежать искушения

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер партии «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО прогнозирует, что на выборах в Верховную Раду во время выдвижения согласованных кандидатов от оппозиции в мажоритарных округах могут возникнуть проблемы.

Об этом он сказал «Газеті по-українськи», комментируя намерение оппозиционных партий подписать в день соединения 22 января в Киеве документ о совместных действиях на парламентских выборах.

«В 2007 году, как первый номер в списке НУ-НС, я тогда на 277 митингах призывал: «Голосуйте за нас или БЮТ. Но не давайте ни одного голоса антиукраинским силам». Сейчас оппозиция должна действовать так же», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, сейчас проблема будет заключаться не в количестве оппозиционных колонн, которые будут принимать участие в выборах, а в честности намерений о сотрудничестве.

«Договор БЮТ и НУ-НС был прозрачен и понятен для общества. Он предусматривал отказ вступать в любую форму коалиции с Партией регионов и их сателлитами. Он публично определил, что должность премьер-министра вносит сила, которая наберет наибольшее количество голосов, а правительство формируется на паритетных принципах», - напомнил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также прогнозирует, что во время выдвижения согласованных кандидатов от оппозиции в мажоритарных округах могут возникнуть проблемы.

«Именно в этом деле власть рассчитывает на раздор. Здесь оппозиционеры должны обойти искушение выдвижения своих кандидатов в обход договоренностей с коллегами. Надо помнить, что размер отдельных фракций не имеет никакого значения. Главное — общая победа», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Говоря о будущем составе нового парламента, Ю.ЛУЦЕНКО называет два варианта - демократический или олигархический.

«Все зависит от умения наших «регистрируемых демократов» объединиться во имя национальных интересов. Или предавать под прикрытием красивых слов», - резюмировал лидер «Народной самообороны».