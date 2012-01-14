Клюев призывал однопартийцев срочно принять закон об «аренде» ГТС?

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ в конце 2011 года призывал Партию регионов срочно принять законопроект, «развязывающий руки потенциальным «арендаторам» украинской газотранспортной системы – россиянам», сообщает «Зеркало недели. Украина».

По информации издания, «накануне нового, 2012 года в парламенте Украины произошла нетипичная, как для Партии регионов, история. Якобы вице-премьер Андрей КЛЮЕВ не только призывал однопартийцев срочно внести на рассмотрение ВР законопроект о реформировании («аренде», как выразился впоследствии Юрий БОЙКО) газотранспортной системы и «Нафтогаза», но и настоятельно убеждал «предводителя» регионалов в парламенте Александра ЕФРЕМОВА «проголосовать» этот законопроект, чтобы срочно, до Нового года, иметь закон, развязывающий руки потенциальным «арендаторам» украинской ГТС - россиянам».

Как отмечается, принятие закона остановила Администрация Президента. «И теперь Президент Виктор ЯНУКОВИЧ с нетерпением ждет возвращения А.КЛЮЕВА с отдыха и его объяснений по поводу произошедшего», - пишет ZN.UA.

Издание подчеркивает, что перед визитом премьер-министра Николая АЗАРОВА в Москву Банковая видела схему так: «с 1 января «Газпром» снижает цену на газ, а вскоре подписывается межправительственное соглашение по ГТС, и при его ратификации в Раде пакетом меняется все действующее, имеющее отношение к теме законодательство. Но российский премьер Владимир ПУТИН так схему не видел: он отказался от снижения цены без урегулирования тем ГТС и внутреннего рынка, он отказался от согласованной схемы консорциума - 40 (Украина) - 40 (Россия) - 20 (ЕС) и потребовал контрольного пакета».