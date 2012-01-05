Сторонники экс-премьера Юлии Тимошенко не будут "играть в войну" под стенами Качановской колонии.

Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, которого цитирует официальный сайт Харьковского горсовета.

"Никаких "зарниц" в Харькове не будет", - заявил Кернес, комментируя заявление первого заместителя главы партии "Батькивщина" Александра Турчинова.

"К сведению всех желающих приехать в Харьков с боевыми, как они говорят, намерениями. В Харькове все спокойно, началась первая рабочая неделя нового года, и городские власти работают в интересах каждого жителя Харькова", - заявил он.

"Считаю не допустимым бахвальство "боевика" :-))) Александра Турчинова, который уже заранее уверен, что сможет здесь вести себя безнаказанно", - цитирует Кернеса его пресс-служба.

"А что касается желания представителей киевского "палаточного городка" поделиться опытом с харьковскими БЮТовцами, то довожу до сведения Турчинова и Кº следующее: пустые бутылки из-под выпитого шампанского, вина и водки, остатки бутербродов с колбасой и салом, обертки от шоколадных конфет и мандарин, недоеденные шашлыки и цыплята табака, которые так любят употреблять харьковские БЮТовцы под стенами Качановской колонии, согласно правилам благоустройства города, нужно за собой убирать. И постоянно", - заявил мэр.

"Что касается "боевых палаток и знамен", в войну здесь играть никто не позволит", подытожил Кернес.

Украинская правда