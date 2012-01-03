Тюремщики: в камере Тимошенко - ночное освещение, которое не мешает сну

В камере Качановской исправительной колонии, в которой содержится осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, установлено ночное освещение, которое не мешает сну.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

В управлении отмечают, что согласно со статьей 7 Закона Украины «О предварительном заключении» и статьей 102 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, одним из основных требований режима в местах предварительного заключения и исправительных колониях является осуществление постоянного надзора за лицами, взятыми под стражу, и осужденными.

Постоянное наблюдение за поведением взятых под стражу лиц и осужденных ведется для предупреждения совершения противоправных действий, а также для обеспечения безопасности заключенных.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.ТИМОШЕНКО народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что за его подзащитной в камере ведется круглосуточное видеонаблюдение, а в камере постоянно включен свет. «Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО уже почти трое суток не спит», - сказал адвокат.

11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове. Сейчас она содержится в камере участка СИЗО Качановской ИК (№54). Общая площадь камеры составляет 37,5 м кв., жилая – 31 м кв. Камера рассчитана на 7 человек (сейчас в ней, кроме экс-премьера, находится только одна женщина), оснащена отдельным санузлом с душевой кабинкой, телевизором и другой бытовой техникой.