«Форреcт Гамп» признан историческим достоянием США

Библиотека Конгресса США произвела отбор кинолент для включения в Национальный реестр фильмов, сообщает Радио Свобода.

Самыми старыми в объявленном сегодня списке являются две немые картины 1912 года: «Плач детей», рассказывающий о движении за запрет детского труда перед Первой мировой войной, и «Лекарство от пристрастия к покеру» с участием знаменитого комика Джона Банни.

Самым новым фильмом из включенных в Реестр в этом году стал «Форреcт Гамп» Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли.

В Национальный реестр фильмов ежегодно вносится двадцать пять картин, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение. Они должны быть сняты как минимум десять лет назад. В список могут быть включены полнометражные и короткометражные художественные, документальные и мультипликационные фильмы, любительское видео.