Янукович раскритиковал бюджет Азарова и требует переписать

Президент Виктор Янукович в ближайшее время будет инициировать внесение изменений в Госбюджет-2012.

Об этом заявила первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова, сообщает пресс-служба президента.

"Президент будет ставить вопрос о скорейшем пересмотре Госбюджета. И речь здесь идет даже не о первом квартале (следующего года) - возможно, это будет даже раньше", - сказала она.

По словам Акимовой, в принятом бюджете есть как положительные, так и негативы.

В то же время его "очень трудно назвать бюджетом развития", поскольку именно расходы на развитие, прежде всего на качественные инвестиционные проекты, предусмотрены в этом документе "в недостаточном количестве".

Акимова напомнила, что в то же время практически все расходы на национальные проекты - а в основном это проекты, основанные на частно-государственной инициативе с привлечением средств инвесторов, - были урезаны.

"Это безусловный негатив, поскольку расходы развития во многом определяют, в том числе, и темп экономических реформ", - отметила она.

Примером такого нацпроекта Акимова назвала строительство перинатальных центров - сумма запланированных на это средств была уменьшена втрое.

"Это не та политика, которую нужно приветствовать относительно Государственного бюджета. Она не способствует решению важных социальных задач, причем задач, связанных не с текущей деятельностью, а таких, которые определяют наши тенденции на много лет вперед", - заявила Акимова .

"Это одна из причин, в связи с которой президент жестко критиковал бюджет в процессе принятия решения о его подписании", - подчеркнула она.

Другим вопросом, который "вызывает заслуженную критику", она назвала финансирование региональных программ.

Акимова напомнила, что в этом году Янукович давал поручение правительству по созданию фонда регионального развития, "однако эта задача должным образом не выполнена".

"Этот фонд формально создан, формально в нем заложены средства на будущий год, но механизм их прозрачного распределения, ради чего он создавался, законодательно не появился", - сказала она.

"Кабинет Министров не справился с этой задачей президента. И это вторая существенная часть критики существующего бюджета", - заявила Акимова.

Украинская правда