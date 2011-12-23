Литвин на Рождество поедет к теще на кутю

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует встречать Новый год в Карпатах, если будет снег.

Об этом он заявил в интервью телеканала «Рада».

«Новый год я надеюсь встретить в Карпатах. Надеюсь, что это будет семейный праздник, что будут дети», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, по его словам, Рождество он будет праздновать у тещи, а Старый Новый год - обязательно у своих родителей.

В.ЛИТВИН заметил, что кроме Старого Нового года в этот день семья будет отмечать и день рождения его матери.

«У нас есть три дня в году, когда мы обязательно всей семьей должны быть у родителей – это день рождения матери, день рождения отца и храмовый праздник, который в селе отмечается 28 августа», - добавил спикер.