Грищенко нашел для Украины «панацею от раздвоения национальной личности»

Украина может стать мостом между Западом и Востоком, развивая отношения с Евросоюзом и Россией, считает министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в статье в газете „День” К.ГРИЩЕНКО отмечает: “Ища оптимальный баланс по линии Восток-Запад, Украина делает сегодня то, что завтра станет насущной необходимостью для всей Европы. И поэтому наш диалог с Россией важен не только в двустороннем, но и общеевропейском контексте”.

По его мнению, ради продолжения истории своего успеха Европе важно научиться совмещать углубление интеграции с расширением европейских горизонтов.

„В то время, как финансовый и технологический ресурс нашего континента находится на Западе, его энергетический и природный ресурс находится на Востоке. Сочетание этих ресурсов сделает сильнее и Запад, и Восток. А для Украины принесет давно желаемую, выстраданную панацею от раздвоения национальной личности”, - отмечает К.ГРИЩЕНКО.

Касаясь украинско-российских взаимоотношений, он пишет, что украинско-российский диалог продвигается сложно, в то же время, он не должен восприниматься как игра с нулевой суммой.

„На протяжении года в украинско-российских отношениях было несколько принципиальных достижений, главное из которых - присоединение Украины к зоне свободной торговли СНГ. Естественный драйв постсоветских экономик к объединению ресурса - это позитивная, объективно необходимая вещь, которая, по крайней мере, в случае Украины не противоречит ни ее европеизации, ни модернизации”, – отмечает министр.