Расходы на Азарова и Януковича увеличили на пару десятков миллионов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что подготовленным ко второму чтению государственным бюджетом предусматривается увеличение расходов на содержание ряда органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н. ТОМЕНКО заявил сегодня на брифинге.

По его словам, суммы на содержание власти увеличились даже не в сравнении с прошлым годом, но и в сравнении с законопроектом, который был подготовлен к первому чтению.

В частности, добавил вице-спикер, на содержание Секретариата Кабинета министров по сравнению с первым чтением госбюджета добавлено 23 млн. грн., на обслуживание деятельности Президента - 7 млн. «Это касается Государственной судебной администрации, Министерства внутренних дел и других органов власти», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, он назвал положительным тот факт, что оппозиции удалось добиться отмены льгот хотя бы для народных депутатов.

По его словам, госбюджетом-2012 предусмотрены только расходы на заработную плату и минимальные расходы на командировки.

При этом Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что именно в таком варианте и будет принят госбюджет-2012.