Кириленко уволили, чтобы повысить?

Тема раскола в БЮТ – это «утка», возникшая с подачи власти. Об этом в интервью еженедельнику Weekly.uaзаявил депутат от БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ.

Политик утверждает, что смена руководства фракции, на основании которой оппоненты стали заявлять о том, что фракция раскололась и в ней сейчас сформировались несколько центров влияния, произошла без внутрипартийных конфликтов. По словам С.ПАШИНСКОГО, Иван КИРИЛЕНКО самостоятельно сложил полномочия. «Я не хочу сегодня открывать тайну, но после нового года его ждет назначение на новую должность, которая, наверное, даже выше по статусу, чем глава фракции», - рассказал С.ПАШИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с. г. на заседании парламента было официально объявлено, что народный депутат Украины Андрей КОЖЕМЯКИН избран председателем фракции «БЮТ-Батькивщина» вместо И.КИРИЛЕНКО.