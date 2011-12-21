За столом переговоров в Москве Бойко порывался сесть на сторону России

Российские инвестиции в Украину достигли в этом году 1,1 млрд. долл., ,а украинские – где-то 225 млн. долл. в российскую экономику. Об этом во время вчерашних переговоров в Подмосковье со своим украинским коллегой Николаем АЗАРОВЫМ сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН. При этом он отметил, что это очень мало с обеих сторон и надо подумать, как эти взаимные инвестпотоки увеличить.

«Конечно, нужно дальше работать над энергетикой, развивать её, предлагать пути развития в этой сфере. Мы имели возможность поговорить и раньше, и сейчас мы здесь поговорим. Есть о чём говорить: наши коллеги в постоянном контакте друг с другом находятся», - сказал В.ПУТИН.

«Юра (Ю.БОЙКО – министр топлива и угольной промышленности Украины) хотел уже на нашу сторону сесть», - добавил он.

На это Н.АЗАРОВ ответил: «Уже потерял ориентацию».

В свою очередь В.ПУТИН продолжил, что «МИЛЛЕР (Алексей МИЛЛЕР – глава «Газпрома») скоро к вам пересядет, я чувствую. В общем, я рад вас видеть. Поговорим с удовольствием».

Н.АЗАРОВ добавил, что украинская сторона тоже удовлетворена развитием двусторонних отношений.

«Конечно, тот вопрос, из-за которого наши руководители энергетических ведомств сейчас не спят, днём и ночью работают, хотят, так сказать, урегулировать, - для нас представляется очень важным. Мы готовы искать и компромиссные решения, но прежде всего взаимовыгодные решения, чтобы они были выгодны для вас и выгодны для нас. Поэтому я надеюсь, что наш сегодняшний разговор даст импульс поиску окончательного решения. Хоть он и поздний, но приведёт к позитивным результатам», - подчеркнул он.