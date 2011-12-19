Круглый стол «Станет ли Интернет основным каналом коммуникации будущего?»
В четверг, 22 декабря, в 14:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Станет ли Интернет основным каналом коммуникации будущего?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Как изменилась жизнь людей с появлением Интернета?
Каково влияние информационных технологий на политические и общественные процессы?
Каково значение Интернет-СМИ в Украине и в мире?
Возможна ли цензура в Интернет?
Социальные сети: потенциальная угроза или новые возможности?
Станет ли Интернет основным каналом коммуникации будущего?
Участники круглого стола:
1. Шеф-редактор LB.ua Соня КОШКИНА;
2. Директор по программам развития человеческого потенциала Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО;
3. Заместитель главного редактора информационного агентства УНИАН Владимир ИЛЬЧЕНКО;
4. Генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр МАРТЫНЕНКО;
5. Главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).