В четверг, 22 декабря, в 14:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Станет ли Интернет основным каналом коммуникации будущего?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Как изменилась жизнь людей с появлением Интернета?

Каково влияние информационных технологий на политические и общественные процессы?

Каково значение Интернет-СМИ в Украине и в мире?

Возможна ли цензура в Интернет?

Социальные сети: потенциальная угроза или новые возможности?

Станет ли Интернет основным каналом коммуникации будущего?

Участники круглого стола:

1. Шеф-редактор LB.ua Соня КОШКИНА;

2. Директор по программам развития человеческого потенциала Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО;

3. Заместитель главного редактора информационного агентства УНИАН Владимир ИЛЬЧЕНКО;

4. Генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр МАРТЫНЕНКО;

5. Главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).