Регионал назвал Гавриша уникальным политколобком и увидел, что тот мстит

Критика бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степана ГАВРИША в адрес власти является местью за то, что его сократили с СНБО.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, комментируя заявление C.ГАВРИША о том, что команда президента мешает воплощать реформы.

«В аппарате СНБО во времена ЮЩЕНКО ГАВРИШ занимался контролем над торговлей украинским оружием. Хотя какой там контроль? Собрали под ГАВРИША десяток чиновников с разных ведомств и выдавали согласование на каждый контракт», - цитирует В.КОЛЕСНИЧЕНКО пресс-служба Партии регионов.

«При ЯНУКОВИЧЕ систему изменили - отдали, как это должно быть, контроль на Кабмин. ГАВРИШ остался без дела, а его должность да и его самого впоследствии сократили. Теперь направился в оппозицию», - прибавил депутат.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, пока С.ГАВРИША «полтора года держали в аппарате СНБО, все было хорошо. Как сократила его Раиса БОГАТЫРЕВА – теперь критикует власть».

«Вообще ГАВРИШ - уникальный политколобок: смог перекатиться от МЕДВЕДЧУКА к ЮЩЕНКО, еще и при ЯНУКОВИЧЕ определенное время удержался на должности», - заявил он.

Другой депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ сообщил, что С.ГАВРИШ пытается вернуться в Верховную Раду по собственному избирательному округу в Чугуевском районе Харьковской области.

«Вот только, проблема политической идентификации «ничейного» ГАВРИША вынуждает его искать новых политических партнеров. Именно отсюда растут корни упреков о судьбе рассмотрения дела ТИМОШЕНКО в Европейском суде. Может заметят? Официально в БЮТе господин ГАВРИШ еще ни разу не был», - отметил депутат - регионал.

Как сообщал УНИАН, в субботу в интервью Радио "Свобода" С.ГАВРИШ заявил, что «повестку дня» в Украине формирует Юлия ТИМОШЕНКО.

По его словам, «после того, как (еврокомиссар) ФЮЛЕ приехал в камеру главного оппозиционера страны, стало понятно, что в стране два центра влияния и два центра формирования настроений граждан: официальный и неофициальный».

В то же время он выразил убеждение, что диалога власти и общественности нет, «и никаких предпосылок прогнозировать, что он может возникнуть, не существует».