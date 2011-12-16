Европейский дипломат: ЕС на саммите 19 декабря не парафирует Соглашение

Европейский Союз на саммите с Украиной 19 декабря в Киеве не парафирует Соглашение об ассоциации, чтобы не легитимизировать ситуацию в стране, связанную с использованием судов для преследования оппозиционных политиков.

Об этом сказал Польскому информационному агентству (РАР) один из дипломатов государств Европейского Союза на условиях анонимности.

По словам дипломата, соглашение не будет парафировано, главным образом, не из-за несогласованности ряда его положений, а из-за позиции Евросоюза не «закрывать глаза на нарушения демократических стандартов ради развития экономического сотрудничества».

Он отметил, что Евросоюз ставит условием нормализации отношений с украинской властью отказ от "злоупотребления судебной системой".

Справка УНИАН. Парафирование соглашения об ассоциации с ЕС является лишь формальным подтверждением завершения переговоров. Вступить в силу документ может только после его подписания и ратификации Европарламентом и национальными парламентами 27 государств Евросоюза и Украины.