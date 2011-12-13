Чалый: провал газовых переговоров с Россией - только к лучшему

Заявление главы правления "Газпрома" Алексея Миллера о провале газовых договоренностей - хороший знак. Такое мнение озвучил бывший замминистра иностранных дел Валерий Чалый в эфире 5 канала.

"Сегодня пришло неоднозначное сообщение из Москвы. На мой взгляд, это знак к тому, что сегодня надо будет определяться. Время такого колебания закончилось... Для меня, честно говоря, это хороший знак. Потому что назавтра мы можем все-таки понять позицию нашей официальной власти. Я думаю, что она будет направлена ​​больше в Европу", - цитирует Украинская правда.

Как ранее сообщалось, глава правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, говоря о газовых переговорах с украинским правительством, заявил, что "новогодних подарков не будет".