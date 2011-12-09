Попов обещает столичным предприятиям «подгонять» госзаказ

Столичные предприятия обеспечат госзаказами.

Городская власть видит свою задачу в том, чтобы обеспечить работой сотрудников киевских предприятий по мере возможностей. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА,заявил председатель КГГА Александр Попов во время встречи с коллективом ГАХК «Артем».

В частности, Александр Попов дал поручение подготовить обращение в Кабинет Министров по обеспечению загрузки производственных мощностей промышленных предприятий государственной формы собственности, расположенных в Киеве, госзаказом минимум на 30%. И пообещал столичным предприятиям приоритетное право на госзаказ от города.

"Именно на вас всегда держалась экономика и предприятия, и города в целом. Поэтому столичная власть видит свою задачу в том, чтобы улучшить ваше экономическое положение. Мы взяли курс на стимулирование развития городской промышленности. Киевские производители будут иметь приоритетное право на государственные заказы от города", - сообщил Александр Попов.

По его словам, столичные предприятия, производящие медицинскую технику и технику для инвалидов, особенно интересуют городские власти. Продукция этих предприятий очень нужна городским больницам, и власти должны удовлетворить их потребности. Ведь повышение качества медицинского обслуживания является приоритетом городской политики.

ГАХК «Артем» - одно из крупнейших производственных предприятий Киева - лидер не только машиностроительной (авиастроительной) области Украины, но и крупный производитель товаров народного потребления.

Кроме того, несколько структурных единиц холдинга специализируются на выработке товаров для людей с ограниченными возможностями. На предприятии производятся подъемные устройства для инвалидов, которые помогут создать в городе «безбарьерную среду» для людей с особыми потребностями.