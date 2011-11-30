Крымская власть договорилась об объективной критике со стороны

Совет министров Крыма заинтересован в сотрудничестве с экспертами и общественностью с целью развития полуострова и получения объективной оценки работы власти. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета министров Крыма Павел БУРЛАКОВ на круглом столе «Крым: безопасность и развитие», организованном Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Таврическим институтом регионального развития и Представительством Фонда Фридриха Науманна в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, в рамках круглого стола были презентованы первые этапы проектов «Проблемы Крыма в контексте национальной и региональной безопасности» и «Качество жизни крымчан – приоритет развития Крыма», которые выполнены Центром Разумкова.

Директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что Стратегия социально-экономического развития Крыма является мощным инструментов развития региона, которого нет у других областей Украины. «Главный вывод, который можно сделать - реализация такого глобального документа требует привлечения потенциала общества, государственно-частного партнерства и партнерства власти с гражданским обществом. Есть хорошие перспективы того, что Стратегия не останется просто документом, а будет реализована и достигнет своей главной цели – повышение качества жизни всех крымчан», - отметил Ю.ЯКИМЕНКО.

П.БУРЛАКОВ поблагодарил экспертов Центра Разумкова за внимание к Крыму и подчеркнул важность взаимодействия власти с аналитиками и общественностью.

«Для нас очень важен диалог с экспертами, мониторинг и внешняя оценка того, что делает сегодня правительство автономии. Потому что без взгляда со стороны невозможно увидеть скорость нашего движения вперед, невозможно оперативно оценить и скорректировать наши действия, - подчеркнул первый вице-премьер автономии. - Нам нужно увидеть все болевые точки, понять, что нам удалось сделать, что и почему не удалось. Значит, надо принципиально менять подход, менять методы работы, способы влияния на те или иные процессы».

П.БУРЛАКОВ добавил, что за последние годы правительством Крыма сделано много по привлечению инвестиций, развитию отраслей экономики, усовершенствованию законодательной базы, касающейся автономии. При этом первый заместитель главы Совета министров заверил, что крымское правительство продолжит эту работу и надеется на взаимодействие с экспертами и общественностью.

«Наша общая задача – сделать Крым жемчужиной Украины. Безусловно, критика власти должна быть, но мы очень хотели бы, чтобы она была объективной. Поэтому я надеюсь на наше перспективное взаимодействие с Центром Разумкова. Мы будем обращаться к экспертам с просьбами продолжать исследования, организовывать встречи, для нас это очень важно», – заверил П.БУРЛАКОВ.