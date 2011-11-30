Наливайченко говорит, что Ющенко пройдет люстрацию на округе

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что известные политики, находившиеся у власти, должны баллотироваться на следующих парламентских выборах в мажоритарных округах.

Такое мнение он выразил в интервью газете «День», комментируя информацию о том, что по решению политсовета партии мажоритарная система выборов должна стать своеобразной люстрацией для политиков, в частности, и экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО.

"Тот, кто имеет смелость называть себя политиком, особенно те, кто уже был при власти, должны пойти на выборы по мажоритарным округам, отчитаться, таким образом пройти народную люстрацию. Это моя личная политическая позиция", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, и власть, и оппозиция должны применить, в первую очередь, по отношению к "себе любимым" те механизмы, о которых так много говорят: подотчетность власти, и бывшей в том числе, перед народом.

«Если говорить о нашей политической силе, то это уже решенный вопрос: мы пойдем на мажоритарные округа и пройдем люстрацию», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул объединение усилий оппозиции на защиту честных выборов и на необходимости создать общий список на базе КОДа.

«На Комитете сопротивления диктатуре мы приняли очень важное политическое решение об объединении – реальное, о совместных политических действиях во время избирательной кампании. Но зачем после этого делать заявления: те, кто не с нами, тот против нас? (28 ноября в эфире «5 канала» Арсений ЯЦЕНЮК заявил: «Кто не с объединенной оппозицией, тот - с ЯНУКОВИЧЕМ»). Автоматически против? Это неправильно. Нельзя сразу ставить условия, которые никак не способствуют объединению. А политические партии, которые не вошли в КОД? Например, УДАР или «Гражданская позиция». Это наши друзья и партнеры по оппозиции. Поэтому перед нами сейчас стоит не только вопрос люстрации, но и объединительные действия внутри КОДа. Сейчас очень опасное проведение этих распределительных линий: здесь фронт, а там не фронт…», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Нельзя считать, что только одна политическая сила и только один политический лидер правый. «Вождизм» - это худшая болезнь украинской оппозиции. Да и не только оппозиции. Я всячески за то, чтобы расширять формат КОДа, приглашать непарламентские силы, общественные движения. По моему мнению, движение афганцев, движение чернобыльцев имеют полное право быть в Комитете сопротивления диктатуре", - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.