Юлия Тимошенко и первая десятка БЮТ (6 фото)

Межпартийный съезд БЮТ утвердил список кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Список возглавила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Под вторым номером в списке Александр ТУРЧИНОВ, третим - Николай ТОМЕНКО, четвертым - Иосиф ВИНСКИЙ, пятым - Андрей ШЕВЧЕНКО, шестым - Виктор ПИНЗЕНИК, седьмым - Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмым - Виталий КУРИЛО, девятым - Николай ПЕТРУК, десятым - Евгений КОРНИЙЧУК.

Всего в списке представлены 450 кандидатов: 350 от ВО “Батьківщина”, 50 – Украинской социал-демократической партии и 50 - партии “Реформы и порядок”.

Фото Евгения Орловского / УНИАН