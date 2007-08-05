Юлия Тимошенко и первая десятка БЮТ (6 фото)
19:50, 05 августа 2007Политика
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Состоялся Межпартийный съезд БЮТ
Межпартийный съезд БЮТ утвердил список кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.
Список возглавила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Под вторым номером в списке Александр ТУРЧИНОВ, третим - Николай ТОМЕНКО, четвертым - Иосиф ВИНСКИЙ, пятым - Андрей ШЕВЧЕНКО, шестым - Виктор ПИНЗЕНИК, седьмым - Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмым - Виталий КУРИЛО, девятым - Николай ПЕТРУК, десятым - Евгений КОРНИЙЧУК.
Всего в списке представлены 450 кандидатов: 350 от ВО “Батьківщина”, 50 – Украинской социал-демократической партии и 50 - партии “Реформы и порядок”.
|Народный депутат V созыва от фракции БЮТ Григорий Омельченко, лидер партии ”Реформы и порядок” Виктор Пинзеник, заместитель лидера БЮТ Иосиф Винский, первый заместитель секретаря СНБО Александр Турчинов, лидер БЮТ Юлия Тимошенко, заместитель лидера БЮТ Николай Томенко, депутат V созыва Андрей Шевченко, ректор Луганского педагогического университета Виталий Курило и бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Николай Петрук
Фото Евгения Орловского / УНИАН
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