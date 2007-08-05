Юлия Тимошенко и первая десятка БЮТ (6 фото)

19:50, 05 августа 2007
Политика
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Состоялся Межпартийный съезд БЮТ

Межпартийный съезд БЮТ утвердил список кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Список возглавила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Под вторым номером в списке Александр ТУРЧИНОВ, третим - Николай ТОМЕНКО, четвертым - Иосиф ВИНСКИЙ, пятым - Андрей ШЕВЧЕНКО, шестым - Виктор ПИНЗЕНИК, седьмым - Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмым - Виталий КУРИЛО, девятым - Николай ПЕТРУК, десятым - Евгений КОРНИЙЧУК.

Всего в списке представлены 450 кандидатов: 350 от ВО “Батьківщина”, 50 – Украинской социал-демократической партии и 50 - партии “Реформы и порядок”.

”Первая пятёрка” БЮТ: Иосиф Винский, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Николай Томенко и Андрей Шевченко на Межпартийном съезде БЮТ, 5 августа 2007 г.

Народный депутат V созыва от фракции БЮТ Григорий Омельченко, лидер партии ”Реформы и порядок” Виктор Пинзеник, заместитель лидера БЮТ Иосиф Винский, первый заместитель секретаря СНБО Александр Турчинов, лидер БЮТ Юлия Тимошенко, заместитель лидера БЮТ Николай Томенко, депутат V созыва Андрей Шевченко, ректор Луганского педагогического университета Виталий Курило и главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Николай Петрук на Межпартийном съезде БЮТ в Киеве, в воскресенье, 5 августа в 2007 г.

Юлия ТимошенкоЮлия Тимошенко

Александр Турчинов

Межпартийный съезд Блока Тимошенко

Фото Евгения Орловского / УНИАН

 

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