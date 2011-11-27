Соратники Тимошенко: сегодня у нашей Юли - День рождения

Представители "Батькивщины" поздравляют лидера партии, экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения.

"Сегодня у нашей Юли день рождения. Мы придем к ней в гости, принесем цветы и поздравления", - говорится в поздравительном письме, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО

Авторы письма отмечают, что Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО, скорее всего, не услышит их поздравлений, поскольку ее переселили в другую камеру - подальше от улицы. "Однако мы знаем, что она будет чувствовать нас даже через толстые стены тюрьмы", - подчеркивают члены ее команды.

Обращаясь к своему лидеру, представители "Батькивщины" выражают уверенность в том, что Ю.ТИМОШЕНКО все преодолеет и все выдержит: "Потому что не только собственная судьба, но и судьба целой Великой Украины – в Твоих руках».

«С праздником, наша Родная! С днем рождения!", - говорится в приветствии.