Бывшая партия Кинаха продолжит съезд до конца выборов?
09:54, 05 августа 2007Политика
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Кто ушел в ПР - делегатам не сказали
VI съезд Партия промышленников и предпринимателей Украины принял решение завершить сегодняшнее заседание и снова собрать делегатов «в случае необходимости».
Как передает корреспондент УНИАН, вместе с этим делегаты съезда приняли решение о приостановке членства в партии тех ее членов, которые будут включены в избирательный список Партии регионов.
При этом количество и фамилии возможных кандидатов на съезде не оглашались. Вместе с этим в ходе выступлений на съезде представители Ивано-Франковской организации партии выступили категорически против поддержки ПППУ Партии регионов.
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