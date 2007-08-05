Бывшая партия Кинаха продолжит съезд до конца выборов?

VI съезд Партия промышленников и предпринимателей Украины принял решение завершить сегодняшнее заседание и снова собрать делегатов «в случае необходимости».

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с этим делегаты съезда приняли решение о приостановке членства в партии тех ее членов, которые будут включены в избирательный список Партии регионов.

При этом количество и фамилии возможных кандидатов на съезде не оглашались. Вместе с этим в ходе выступлений на съезде представители Ивано-Франковской организации партии выступили категорически против поддержки ПППУ Партии регионов.