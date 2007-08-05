Мороз не отступает: говорит, регионалы таки зайдут в сессионный зал

Лидер Социалистической партии Украины, Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ считает, что решения внеочередной сессии парламента будут легитимными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что заявление министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА о том, что ВР может собираться, но не может принимать решения, является неправильным. А.МОРОЗ убежден, что в случае присутствия в зале достаточного количества депутатов, сессия может принимать любые решения.

Кроме того, А.МОРОЗ в очередной раз заявил. что получил подтверждение от премьер-министра, председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о готовности фракции ПР принимать участие во внеочередной сессии парламента.

«Я имел разговор с В.ЯНУКОВИЧЕМ еще раз по этому поводу, и он еще раз подтвердил, что фракция готова зайти в сессионный зал», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, если правительство будет готово доложить о самых актуальных вопросах, - закупке за бюджетные средства, реакции на решение КС относительно льгот и тому подобное, внеочередная сессия будет проведена на будущей неделе.

«Мы проведем сессию, скорее всего, на следующей неделе, поскольку позже это будет нерационально», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 30 июля А.МОРОЗ издал распоряжение, в соответствии с которым, внеочередную сессию Верховной Рады Украины пятого созыва планируется провести 7-10 августа 2007 года.

3 августа министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что народные депутаты V созыва имеют право собираться на внеочередную сессию, однако заседание ВР будет легитимным, если на него придут 300 делегатов.