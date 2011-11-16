Треть мясомолочной продукции в Украине не соответствует нормам

Треть мясомолочной продукции, представленной в торговых сетях нашей страны, не соответствует нормам.

Об этом пишет газета “Голос України”(№ 215 от 16 ноября).

Как сообщает издание, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Госпотребинспекцией. Так, из проверенных 400 тонн мясных и 200 тонн молочных продуктов почти 35% было забраковано и снято с реализации. Самый большой недостаток производителей: информация на упаковке не отвечает действительности.

В то же время в газете отмечается, что государство выделило средства на проведение исследований продукции, представленной на потребительском рынке. И Госпотребинспекция должна израсходовать 1,7 млн. грн., в частности, и на проверку наиболее употребляемых продуктов. Прогнозируется, что проверять будут и производителей бытовой техники и нефтепереработчиков.

Издание сообщает, что отчитываться перед украинцами о проведенной работе и поименно назвать всех проштрафившихся производителей инспекция обещает ежеквартально на собственном сайте.

Согласно результатам проверки, пишет газета, производители молочной продукции чаще всего грешат использованием растительных жиров - большое их количество выявили в сливочном масле, твердых сырах и сгущенке. В сметане, как правило, фактический показатель жирности на два процента ниже заявленного на упаковке.

В курах-гриль специалисты Госпотребинспекции выявили мезофильные аеробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и бактерии группы кишечные палочки.

Также, согласно результатам проверки, в колбасах (как вареных, так и полукопченных), сардельках и сосисках завышена массовая доля влажности.