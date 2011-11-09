Тимошенко стало хуже - не может самостоятельно передвигаться

На сегодняшний день состояние здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам после встречи с Ю.ТИМОШЕНКО сообщил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Только что я имел возможность пообщаться с Юлией Владимировной. Около трех часов я ждал встречи с ней, поскольку состояние здоровья не позволяет ей самостоятельно передвигаться по зданию следственного изолятора. Я имел с ней свидание около полутора часов. Еще раз подчеркиваю – состояние ее здоровья значительно, значительно ухудшилось», - сказал С.ВЛАСЕНКО, отметив, что Ю.ТИМОШЕНКО дошла на встречу только с помощью работников СИЗО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, ухудшение состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО связано с условиями пребывания в СИЗО. «Врачи, которые дали свои рекомендации... Я не видел врачей, поэтому мне тяжело говорить. Я не знаю диагноза, но насколько мне известно, ей рекомендован постельный режим, рекомендовано не находиться в помещениях, в которых температура ниже 14-15 градусов, поскольку это влияет на состояние здоровья», - отметил адвокат.

При этом он подчеркнул, что в следственном изоляторе достаточно холодно. И даже он, ожидая встречи со своей подзащитной в комнате для встреч, «честно говоря, замерз, хотя не считаю себя человеком, который страдает от холода».

На уточняющий вопрос, говорила ли во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО адвокату, что именно у нее болит, С.ВЛАСЕНКО сказал, что речь, как и раньше, о проблемах с позвоночником. По его словам, еще с понедельника Ю.ТИМОШЕНКО не вставала с кровати.