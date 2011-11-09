Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в приветствии говорится: “9 ноября по православному календарю - день преподобного Нестора Летописца, святого, который оставил нам самую древнюю письменную памятку Киевской Руси. Мы в Украине отмечаем этот день как праздник письменности и языка. Это еще один повод поговорить о том, как мы заботимся о развитии письменности, литературы, языка и культуры в целом. Еще одна возможность поразмышлять, как нам их развивать. И я надеюсь, что украинские ученые, литераторы - летописцы нашей современности - проведут откровенный и полезный диалог с обществом на эти животрепещущие темы.

Как Президент Украины поздравляю всех с этим замечательным днем. Давайте делать все, каждый на своем месте, для того, чтобы сохранить и приумножать то большое достояние, которое принесли в Киевское государство наши предки, которое развивали немало наших земляков - от славного Ивана Котляревского, которого Тарас Шевченко назвал отцом современного украинского литературного языка, до Ивана Франко, Леся Украинки, Максима Рыльского, Павла Тычины, Дмытра ПАВЛЫЧКО, Ивана ДРАЧА, Лины КОСТЕНКО, Бориса ОЛИЙНЫКА... Целая плеяда великих писателей, поэтов, драматургов и в настоящее время заботятся о развитии и обогащении нашей письменности, нашего языка и культуры.

Поздравляю всех и искренне благодарю корифеев слова и мысли за значительный вклад в сокровищницу культуры независимой Украины”.