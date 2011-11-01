Левочкин советует Харе заниматься профсоюзами, а не политикой

Глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН советует председателю Федерации профсоюзов Украины Василию ХАРЕ заниматься профсоюзами, а не политикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛЁВОЧКИН сказал сегодня во время общения с журналистами.

Глава АП высказал мнение, что система защиты человека в профсоюзной сфере является более чем критической.

Говоря о конфликте между Генеральной прокуратурой и ФПУ, С.ЛЁВОЧКИН сказал, что вообще не хотел бы это комментировать, однако отметил, что основная линия конфликта лежит в плоскости имущества, и это не делает чести никому.